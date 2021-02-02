Казалось бы, какая связь между ковидом и обычными отравлениями – пищевыми, химическими и др., однако и здесь произошли изменения, и не всегда в лучшую сторону. Как рассказал haqqin.az главный токсиколог Баку Исмаил Эфендиев, пандемия коронавируса оказала влияние даже на токсико-эпидемиологическую ситуацию в стране.

Поистине взорвав всю мировую систему здравоохранения, пандемия заставила в срочном порядке строить множество больниц, увеличивая количество коек в сотни раз, мобилизовать и обучать медиков разных специальностей для борьбы со смертельной инфекцией. Но и этого мало – коронавирус изменил и традиционную картину многих хронических, сезонных и иных заболеваний.

«В связи с введенными карантинными ограничениями - закрытием предприятий общепита, отменой занятий в учебных заведениях, ограничением в передвижении людей и другими мерами, в целом острых отравлений в Азербайджане стало меньше. В первую очередь в два раза снизилось количество отравлений среди детей. И это понятно: ребята в основном оставались дома, под присмотром родителей, которые вынуждены были не выходить на работу. Все ели домашнюю, собственноручно приготовленную дома пищу, что всегда снижает риск отравления», - отмечает токсиколог.

Однако если общее число интоксикаций в прошлом году снизилось, что объясняется тем, что из-за локдауна сократились способствующие этому обстоятельства и риски, то по отдельным видам отравлений по сравнению с предыдущими годами отмечается их резкий рост. Это отравление метанолом, суррогатами алкоголя, что связано, как утверждает И.Эфендиев, с несколькими причинами.

«Во-первых, - объясняет специалист, - в связи с профилактикой ковида люди стали больше использовать различные дезинфицирующие средства, вещества для обработки рук и др. И практически все эти средства не предназначены для употребления в качестве алкоголя. Однако не все это понимают… Пик отравлений суррогатами алкоголя пришелся на начало вспышки ковида, когда среди людей были сильны страхи, тревоги перед неизвестной инфекцией. До 2020 года отравления метиловым спиртом было крайне редким явлением в Азербайджане. Представьте, что с 2009 по 2018 годы был зафиксирован только один такой случай. А за 9 месяцев 2020 года во время локдауна таких интоксикаций было 26. После того как подобные случаи были расследованы, государство предприняло меры по ужесточению контроля за контрафактной алкогольной продукцией, и отравления техническим спиртом резко пошли на убыль».

Несколько возросло количество отравлений и от лекарственных препаратов. Всего таких было 470, 32% от общего числа. Затем следуют поражения прижигающими составами (едкие щелочи, уксусная кислота и др.) - 238 случаев (16,6%). Традиционно для Азербайджана их используют при суицидах. Ну и обычные для зимнего периода отравления угарным газом - 177 случаев.

В прошлом году также зафиксирован 101 случай укусов змей, отмечает эксперт. Обычно это случается при строительстве дорог, зданий. Опасным является и отравление ядовитыми грибами - 11 случаев, среди них были и с летальным исходом.