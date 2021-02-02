Российские миротворцы запретили журналистам въезжать в Карабах через Армению. Только через Азербайджан!

Российские миротворцы запретили группе французских журналистов въехать в Нагорный Карабах и в частности в Ханкенди на основе аккредитации, полученной в Ереване. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил бывший посол Армении в Ватикане и Португалии Микаел Минасян.

«В Лачине их останавливают миротворцы и спрашивают: - Вы куда? Когда журналисты говорят, что в Карабах и показывают аккредитацию, миротворцы им запрещают въезд, говоря о том, что вы въезжаете в Азербайджан, и аккредитация, полученная в Армении - недействительна. Если хотите въехать - получайте азербайджанскую аккредитацию. Делать нечего, делегация возвращается в Ереван - к послу Франции», - сказал Минасян.

По словам Минасяна, посол Франции в Армении Джонатан Лакот неофициально связался с Николом Пашиняном и пытался понять, что же происходит.

«А Никол Пашинян ему отвечает, что да, 11-го января мы договорились, что международные медиа должны получать азербайджанскую аккредитацию, да и вообще, лучше, чтобы они во все эти дела не вмешивались. Джонатану Лакоту не осталось ничего, как промолчать», - сказал он.