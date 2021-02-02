Завещание Елизаветы II: Скандал в королевской семье
Вокруг королевского двора Великобритании многие десятилетия кружат сплетни и слухи, известны неоднократные скандалы, время от времени вспыхивающие в Букингемском дворце.
Недавно один из австралийских журналов сообщил, что между принцессой Камиллой и принцем Чарльзом часто происходят стычки.
Повод банальный и старый как мир — имущество королевы Елизаветы II. Долгожительница престола в апреле отметит свое 95-летие. Ходят слухи, что монарх, правящая дольше всех в мире, собирается в этом году уйти на покой и передать бразды правления и трон своему сыну принцу Чарльзу.
Несмотря на другие циркулирующие слухи, согласно которым немолодой наследник престола тоже откажется от высокого предназначения в пользу своего сына принца Уильяма, это ничем не подтверждается и ничто на это не указывает.
Тем временем говорят, что герцогиня Корнуолльская Камилла уже потирает руки и готовится к такому повороту событий, примеряя на себя венец жены монарха.
Якобы подтверждая это, желтая пресса уже сообщала, что она в последнее время часто прибегает к услугам эстетической медицины. Однако, некий источник в окружении королевской семьи сообщает, что жена принца Чарльза все дальше отдаляется от него, и это из-за таинственного наследия и содержания завещания Елизаветы II.
Известно, что если правящая королева умрет, то передаст большую часть наследства Чарльзу. Несмотря на то, что Камилла является его женой вот уже более 15 лет, ей, как говорится, от лакомого куска ничего не перепадет. Так, во всяком случае, сообщает анонимная особа из королевского дворца.
Королева Великобритании, в соответствии с законом, обладает установленной прерогативой, в которой говорится, что никто не имеет права увидеть ее последней воли. Не известно о тексте точно ничего, но можно только гадать, что величественный замок Балморал и Садрингемский дворец, а также другие дорогие «предметы» наследства определенно останутся в собственности принца Чарльза.
Так раскрыл вероятный ход событий информатор из кругов венценосной семьи для журнала New Idea. Он же сообщил, что есть некая тень шанса на то, что Камилле достанется от королевы нечто очень дорогое. По мнению информатора, Камилла не может рассчитывать ни на какую недвижимость, единственно, на какую-то дорогую мелочь от Елизаветы. Речь может идти о бижутерии или произведении искусства.
В общем, останется вещица на память, которая вряд ли утешит седовласую герцогиню Корнуолльскую, жену наследника престола и потенциального короля - Чарльза.