Турция готовит серийное производство разведывательно-ударных беспилотников Acinci. Об этом сообщает турецкое отделение CNN со ссылкой на заявление технического директора компании Baykar Technologies Сельчука Байрактара.

По словам представителя компании, беспилотник прошел необходимые испытания и готов к серийному производству. Массовое производство нового беспилотника начнется уже в ближайшее время, а на вооружение турецкой армии ударный дрон поступит до конца 2021 года.

В то же время Махмут Аксит, директор турецкой двигателестроительной компании TEI, заявил, что на беспилотник Akinci будут установлены турецкие двигатели PD-222 вместо стоящих в настоящее время украинских двигателей АИ-450Т.

Akıncı относится к новому классу "тяжелых" беспилотников. Размах крыла Bayraktar Akinci составляет 20 метров, длина аппарата – 12,2 метра, высота – 4,1 метра. Заявленная производителем максимальная взлетная масса составляет 4500 кг. При этом максимальная масса полезной нагрузки составляет 1350 кг. Заявленная рабочая высота полета составляет 30 тысяч футов (примерно 9150 метров), практический потолок аппарата – 40 000 футов (примерно 12 200 метров), нахождение в воздухе - 24 часа. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать.

Максимальная скорость - 360 км/ч, крейсерская - 240 км/ч.

Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения общей массой 1350 килограммов.