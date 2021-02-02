Неожиданная причина мутаций короновируса
Коронавирус претерпевает мутации после лечения пациентов плазмой крови. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Великобртании.
По словам специалистов, плазма крови, полученная от перенесших COVID-19 пациентов, могла оказать достаточное влияние на вирус, чтобы заставить его мутировать. Результатом изменений SARS-CoV-2 стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.17:31
Британские врачи в течение 102 дней лечили от коронавируса пациента, ранее перенесшего рак. Медики отслеживали, как менялся вирус в его организме на основе взятых у больного анализов. Сначала ему давали препарат ремдесивир, после которого специалисты не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2. Однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные метаморфозы, включая и изменения в ключевом "белке-шипе", который вирус использует для заражения здоровых клеток.
В исследовании также говорится, что многочисленные мутации могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.
"Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", — отметил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.
Специалисты уточнили, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, однако оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм.