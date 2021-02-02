Эрдоган: Турция войдёт в десятку ведущих экономик мира

Турция сегодня в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых в мире. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам субботней церемонии открытия моста Тохма в провинции Малатья, сообщает агентство Анадолу.

Глава государства отметил, что Турция долгое время не ставила перед собой амбициозные цели в сфере развития, что привело страну к застою и бедности.

По его словам, ситуация изменилась с приходом к власти Партии справедливости и развития (ПСР) Турции. «За 18 лет правления ПСР, Турция добилась значимых результатов во всех областях. Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей», - сказал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что власти Турции не собираются останавливаться на достигнутом и планируют новые крупные инвестиции и проекты, что выведет страну в ТОП-10 ведущих экономик мира.

«Современная Турция – страна, чья экономика основана на высоких технологиях, где делается ставка на развитии искусственного интеллекта. Сегодняшняя Турция вносит вклад в формирование нового будущего человечества», - сказал президент.

Эрдоган отметил, что противники Турции используют любые рычаги для заслона на пути развития нашей страны. «Против Анкары используют все возможные методы: в том числе провокаторов внутри страны и террористические организации. Те, кто препятствует развитию и укреплению позиций нашей страны, превращению ее в глобальную державу, в первую очередь нацеливаются на проекты, реализуемые в Турции», - сказал глава государства.