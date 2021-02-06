Хикмет Гаджиев: «Надеемся, что Миндживан снова станет региональным транспортным хабом»

“В советское время Миндживан играл роль регионального транспортного хаба. Однако после армянской оккупации он был полностью уничтожен. Железнодорожные рельсы были сданы на металлолом. Мы намерены восстановить этот транспортный хаб". Об этом заявил журналистам помощник президента Хикмет Гаджиев во время поездки на освобожденные от оккупации территории вместе с иностранными дипломатами.

“Мы надеемся, что Миндживан снова станет региональным транспортным хабом, и армянская сторона проявит решительность, присоединившись к этому вопросу. А также сделает необходимые выводы по всем вопросам”, - сказал Х.Гаджиев.