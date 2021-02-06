В мире за сутки выявили 460 тысяч заражений коронавирусом

В мире за сутки коронавирусом заразились 460 906 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа скончались 15,4 тыс. пациентов. С начала пандемии заболели почти 105 млн, погибли около 2,3 млн человек.

Более половины новых случаев выявили в Северной и Южной Америке (241 002), на втором месте — Европа (146 569), на третьем — Юго-Восточная Азия (25 566).

Больше всего заражений зарегистрировано в США — 26 418 016. Далее следуют Индия (10 814 304), Бразилия (9 396 293), Россия (3 951 233), Великобритания (3 911 577) и Франция (3 241 919).