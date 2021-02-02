В пакистанском городе Кветта на параде в честь Дня солидарности с Кашмиром прогремели взрывы. Сообщается о тридцати пострадавших от рук террористов, которые метнули гранату с мотоцикла.

И действительно. Вот только активность местных сепаратистов исключительно точно совпадает с очередным напряжением в индо-пакистанских отношениях – как только начинают греметь барабаны войны, так жди беды: терактов в самом Пакистане, перестрелок на границе и тому подобного, обязательно заканчивающегося пусть и малой – но все же кровью. И не в Кашмире тут дело, совсем не в Кашмире.

Спорные территории – лишь повод, а вот причины обострения куда глубже. «Угрозу сговора Пакистана и Китая против Индии нельзя игнорировать», - не так давно заявил начальник штаба армии Индии Манодж Мукунд Нараване. – «Индийские военные силы должны быть готовы к рассмотрению сценария угрозы с двух фронтов».

Дежурные фразы, которые мало что значат? Без всякого сомнения. Да еще и откровенно набившие оскомину, поскольку звучат с 70-х годов прошлого столетия, полувековой юбилей отмечать можно.

Правда, в нынешних условиях есть одно «но». Индию трясут местные фермеры. И трясут, судя по всему, совершенно не по-детски.

С осени прошлого года индийские фермеры проводят акции протеста с растущей интенсивностью, кульминацией которых стало разрушение ими 26 января заграждений в историческом Красном форте в Дели во время празднования Дня Республики Индии. Фактически, они сорвали выступление премьера Нарендры Моди по случаю праздника. Позднее даже водрузили государственный флаг Индии над фортом. В итоге, имеем сотни задержанных, тысячи раненных и одного убитого.

Примечательно, что среди протестующих не только индуисты, но и мусульмане. Что характерно: никаких конфликтов на данной почве замечено не было – скорее, наоборот. Например, весь мир облетели кадры, как сикхи охраняют мусульман, пока те совершают молитву.