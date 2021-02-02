Прямо-таки индийский фильм: Азербайджан в одной оси с Китаем и Турцией наш комментарий
В пакистанском городе Кветта на параде в честь Дня солидарности с Кашмиром прогремели взрывы. Сообщается о тридцати пострадавших от рук террористов, которые метнули гранату с мотоцикла.
Ответственность за теракт взяла сепаратистская «Армия освобождения Белуджистана», спонсируемая из Нью-Дели. «Обычное дело», - пожмет плечами читатель. – «Там подобные вещи происходят регулярно».
И действительно. Вот только активность местных сепаратистов исключительно точно совпадает с очередным напряжением в индо-пакистанских отношениях – как только начинают греметь барабаны войны, так жди беды: терактов в самом Пакистане, перестрелок на границе и тому подобного, обязательно заканчивающегося пусть и малой – но все же кровью. И не в Кашмире тут дело, совсем не в Кашмире.
Спорные территории – лишь повод, а вот причины обострения куда глубже. «Угрозу сговора Пакистана и Китая против Индии нельзя игнорировать», - не так давно заявил начальник штаба армии Индии Манодж Мукунд Нараване. – «Индийские военные силы должны быть готовы к рассмотрению сценария угрозы с двух фронтов».
Дежурные фразы, которые мало что значат? Без всякого сомнения. Да еще и откровенно набившие оскомину, поскольку звучат с 70-х годов прошлого столетия, полувековой юбилей отмечать можно.
Правда, в нынешних условиях есть одно «но». Индию трясут местные фермеры. И трясут, судя по всему, совершенно не по-детски.
С осени прошлого года индийские фермеры проводят акции протеста с растущей интенсивностью, кульминацией которых стало разрушение ими 26 января заграждений в историческом Красном форте в Дели во время празднования Дня Республики Индии. Фактически, они сорвали выступление премьера Нарендры Моди по случаю праздника. Позднее даже водрузили государственный флаг Индии над фортом. В итоге, имеем сотни задержанных, тысячи раненных и одного убитого.
Примечательно, что среди протестующих не только индуисты, но и мусульмане. Что характерно: никаких конфликтов на данной почве замечено не было – скорее, наоборот. Например, весь мир облетели кадры, как сикхи охраняют мусульман, пока те совершают молитву.
Протестующие обнажили ужасающую реальность неравенства на большей части территории страны: более 60% из 1,3 млрд человек в Индии по-прежнему зависят в основном от сельского хозяйства, хотя на этот сектор приходится лишь около 15% экономического производства страны. И эта зависимость существенно возросла после того, как пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по городской экономике и отправила миллионы рабочих обратно в свои деревни.
Индия погрязла во внутренних противоречиях. Как ни старался Нарендра Моди играть на индийском национализме, как ни разжигал он антимусульманские настроения – решению острейших социально экономических проблем Индии это не помогло. Осталось только одно: максимально эксплуатировать образ внешнего врага, нагнетать истерию вокруг «заговора против Индии и индийцев» со стороны мусульманского Пакистана, которого поддержат с одной стороны – из Китая, с другой – из Турции.
Проармянская и антиазербайджанская риторика индийских властей, которая наблюдается в Нью-Дели с ноября прошлого года совсем не странным образом совпала с моментом, когда стало ясно, что ярость индийской деревни загнать за колючую проволоку и ограждения не получится. Нет здесь никакого случайного совпадения, и гадать об этом нечего.
Элитам Индии сейчас крайне необходима та самая «маленькая победоносная война», которая властями находящейся в масштабном страны всегда воспринималась как панацея от социальных недугов. Пакистан для индуистских националистов – враг привычный и мишень удобная, на него можно свалить все, обвинить во всех грехах. Ну, а кто будет разбираться, если в Вашингтоне новые обитатели Белого дома к Исламабаду относятся крайне враждебно и считают, что Пакистан нуждается «в принуждении к ответственному поведению».
А кто у него в друзьях-партнерах? Китай, Турция и Азербайджан? Так вот она, еще одна ось зла, вот кого нужно припугнуть тем, что «Америка вернулась» и готова решительно действовать против тех, кто не выражает энтузиазма по этому поводу. И Индия уже выбрала свое место в этом противостоянии – плечом к плечу с США. Иллюзий по этому поводу питать никому не стоит.
Как и надежды на склонность индусов к ненасильственным методам решения конфликтов. Почти господствующей в высших кастах этой страны является идея о том, что для обеспечения благополучия 100 миллионов представителей высших каст достаточно 200-300 миллионов индийцев из «низших». При таком отношении к своим – станут ли жалеть чужих?