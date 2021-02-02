Теймур Раджабов идет без поражений на турнире Opera Euro Rapid

В соревновании по быстрым шахматам под названием Opera Euro Rapid принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Наш шахматист выиграл второй этап, уверенно обыграв в финале армянина Левона Ароняна. Перед третьим этапом Теймур лидировал в общем зачете, имея в активе 91 очко. Победив на втором этапе, он уже гарантировал себе участие в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.

Сегодня Раджабов сыграл пять партий – одну выиграл, в четырех была ничья. Он начал с ничьей черными фигурами против немца Маттиаса Блюбаума. Во 2-м туре азербайджанский шахматист победил белыми американца Сэма Шенкланда. Затем вновь была ничья с еще одним представителем США Леньером Домингесом, с которым Раджабов играл черным цветом. В 4-м туре Теймур белым цветом заключил мир с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, а в 5-м туре набрал еще пол-очка, играя черными с россиянином Александром Грищуком.

После 5 туров у Теймура Раджабова 3 очка, и он занимает 6-е место. Лидирует чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 4 очка.

Всего в турнире участвуют 16 гроссмейстеров. Среди участников и Аронян, с которым Раджабов сыграет в понедельник в последнем 15-м туре предварительной стадии. Ну а сегодня Теймур встретится с голландцем Анишем Гири, россиянином Яном Непомнящим, американцем Хикару Накамурой, индийцем Видитом Сантошем Гуджрати и еще одним российским шахматистом Даниилом Дубовым.

Контроль времени 15 минут на партию с добавкой 10-ти секунд после каждого сделанного хода. Запрещено предлагать ничью до 40-го хода. По итогам 15 туров определятся 8 участников плей-офф, которые выявят победителя турнира и обладателя 30 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира – 100 тысяч. Opera Euro Rapid завершится 14 февраля.