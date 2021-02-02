Германия проводит переговоры с BioNTech по финансированию

Германия ведет переговоры с BioNTech и другими производителями вакцин от коронавируса о возможном финансировании, чтобы помочь им укрепить свой потенциал и обеспечить сырьем, заявил в субботу в Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает Reuters.

Дискуссии проводятся после правительственного «саммита по вакцинам», который состоялся на этой неделе с участием государственных лидеров и представителей фармацевтических компаний и Европейской комиссии для обсуждения прогресса в области вакцинации населения.

Задержки с развертыванием вакцины в Евросоюзе и опасения по поводу новых штаммов коронавируса затрудняют для европейских правительств ослабление существующих ограничений на пандемию.

«На саммите по вакцинам BioNTech обозначил потенциальную потребность в финансировании в размере до 400 млн евро для резервирования мощностей и сырья на следующий год. Мы обмениваемся с компанией, чтобы еще больше укрепить это требование», - отметил Шпан.