Вакцина AstraZeneca малоэффективна от южноафриканского штамма коронавируса

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщила в субботу вечером газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты готовящегося к публикации исследования.

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек, две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник.

В AstraZeneca заявили агентству Reuters, что речь идет о результатах небольшого по числу участников испытания I/II фазы. Они действительно подтвердили "ограниченную эффективность вакцины" для предотвращения средних по тяжести форм заболевания в случае с южноафриканским штаммом вируса.

"Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител [при ее применении] та же, что и в случае с другими вакцинами от COVID-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель", - заявил агентству представитель компании.

По его словам, в ходе исследования в ЮАР не удалось точно оценить то, насколько хорошо препарат защищает от тяжелых форм заболевания, а также случаев госпитализации и смерти, так как добровольцами в основном были молодые и здоровые люди, у которых болезнь, как правило, протекает без серьезных осложнений. Половина участников исследования получила как минимум одну дозу вакцины, вторая - как минимум одну дозу плацебо.

В Оксфордском университете подчеркивают, что в настоящий момент разработчики вакцины работают над ее модификациями, учитывающими особенности наиболее распространенных новых штаммов вируса. Ранее на этой неделе AstraZeneca сообщила о высокой эффективности своей вакцины против британского штамма вируса.