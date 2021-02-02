В Москве школьник ослеп после похода в театр

В Москве 13-летний школьник получил ожог сетчатки правого глаза после похода в театр. Об этом «Звезде» рассказала мать пострадавшего Ирина Ворошилова.

По ее словам, инцидент произошел в конце января в Московском драматическом театре имени Пушкина на Тверском бульваре. Во время просмотра спектакля на одного из двух ее сыновей навели луч из лазерной указки. «Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей — чтобы они не смотрели в смартфоны», — пояснила москвичка.

Спустя сутки ребенок пожаловался, что не видит одним глазом, после чего школьника осмотрел офтальмолог и отправил его на госпитализацию. В больнице подтвердили диагноз — лучевой ожог макулярной зоны.

Мать пострадавшего обратилась в полицию с просьбой провести проверку в театре, а также в министерство культуры. Она наняла адвоката, чтобы доказать факт нарушений во время спектакля. Прокуратура Москвы начала проверку: правоохранители оценят безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей.