Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:00

Джек Ма оказался не упомянут в списке ведущих бизнес-лидеров Китая, который опубликовала государственная деловая газета. Это вполне может свидетельствовать, что конфликт миллиардера и Коммунистической партии Китая далеко не закончен. А вскоре пришло сообщение, что все как раз наоборот: конфликт закончен. И подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $61 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. согласовала с регулирующими рынок органами КНР план реструктуризации.

Этот план предусматривает передачу в холдинг всех подразделений Ant Group, в том числе и тех, что работают в таких сферах, как блокчейн-технологии и доставка еды. Ранее компания пыталась добиться включения в состав холдинга, к которому регуляторами будут предъявляться те же требования, что и к банкам, только финансовых подразделений. Неожиданность? Вряд ли. Ведь еще в конце декабря сообщалось, что ЦБ Китая поручило руководству Ant Group «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом и «вернуться к корням» в качестве платежного оператора (Ant Group владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay). А теперь отвлечемся от специализированных терминов и попытаемся объяснить проще. Власти потребовали от Ant Group «вернуться к корням». То есть - сосредоточиться на обработке платежей, не связываясь с потребительскими кредитами и другими более прибыльными направлениями финансового бизнеса. Ряд экспертов называют это «попыткой обуздать Джека Ма», который на протяжении последних лет удерживает звание одного из богатейших бизнесменов Китая.

Но более точным было бы говорить о том, что власти намерены нарастить своё участие в Alibaba, крупнейшей технологической и финансовой бизнес-империи КНР. А значит – сделать ее более управляемой и подконтрольной. Ведь главным требованием к Джеку Ма было то, чтобы он сформировал отдельную финансовую холдинговую компанию, которая будет работать по тем же требованиям к капиталу, что и банки. А приобрести её акции смогут крупные госбанки или другие контролируемые государством организации. Сейчас инвесторами Ant уже являются Национальный пенсионный фонд Китая, Государственный банк развития Китая и главный государственный инвестбанк CICC. Однако попытки китайских властей ещё больше нарастить своё присутствие в управлении финтех-подразделения Alibaba свидетельствуют о долгоиграющих целях – на примере Джека Ма пояснить китайским миллиардерам и мультимиллионерам новые правила игры. До сегодняшнего дня главным правилом для них было ни при каких условиях не лезть в политику и не пытаться влиять на принимаемые Центральным комитетом компартии Китая решения. Нарушивших карали быстро и показательно.

Теперь наступили новые времена – планы развития своих бизнес-империй их владельцы должны самым тщательным образом сопрягать с планами ЦК КПК по развитию Китая. А в качестве гарантов их лояльности Пекину должны выступать пакеты акций, которыми будет распоряжаться государство. Джек Ма – безусловно, хорош, и на самом верху к нему даже испытывают некоторые симпатии. И уж тем более не собираются лишать его бизнеса, скорее даже наоборот, заинтересованы сохранить «новаторский дух» бизнес-империи Ма, который способствовал технологическому и экономическому развитию Китая. Но владелец Alibaba слишком заигрался в «серый банкинг», который в КНР рассматривают как серьёзную угрозу. Еще в 2018 году раздутые им пузыри грозили лопнуть. А торговая война с США и разразившаяся затем пандемия только накалили ситуацию. Ведь в условиях роста безработицы, простоя предприятий серые схемы стали еще популярнее. Вот одного из лидеров на этом рынке и обуздали, если не сказать – стреножили.