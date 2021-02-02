Байден планирует облегчить экономическое давление на Иран

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения экономического давления на Иран при сохранении наиболее чувствительных для иранской экономики ограничительных мер. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, американская администрация обсуждает возможность предоставления Тегерану ссуд Международного валютного фонда, а также ослабления санкций, препятствующих получению Ираном гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Источники Bloomberg считают, что эти меры являются шагом на пути к возвращению США в иранскую "ядерную сделку" (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), из которой Вашингтон вышел в 2018 году во время президентства Дональда Трампа. При этом отмена запрета на торговлю нефтью с Ираном пока не обсуждается.