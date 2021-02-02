Названы последствия дефицита витамина D

Витамин D — это группа биологически активных веществ, которые отвечают за усвоение в организме фосфора и кальция, что очень важно для поддержания здоровья костей, передает Lenta.ru.

Она пояснила, что витамин D подразделяется на витамин D3, который организм получает либо под воздействием ультрафиолетовых лучей (холекальциферол), и витамин D2, который поступает с пищей (эргокальциферол). В большом количестве этот вариант содержится в жирных сортах рыбы, меньше его в сыре, жирных молочных продуктах, яичных желтках и лисичках. Добавлять в рацион эти продукты следует людям, которые живут в средней полосе России и на севере, где недостаточно солнечных дней.

Хронический дефицит витамина D чреват серьезными проблемами со здоровьем и значительно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний. При его недостатке происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови.

Симптомами нехватки этого вещества могут быть мышечная слабость, потеря равновесия, склонность к падениям, а также ряд других признаков. Несмотря на доступность витамина в аптеке его следует принимать только после консультации со специалистом после проведения лабораторных исследований. Переизбыток витамина тоже опасен, предупредила Лиморенко.