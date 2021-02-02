Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:04

В последнее время в мировых СМИ все больше пишут о неминуемом кризисе турецкой экономики и национальной валюты страны – лиры. Но накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира. По его словам, Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире. Что это – оптимистический прогноз или предупреждение для внешних игроков? В турецкой экономике, и без того входящей в топ-20 ведущих экономик мира, действительно наблюдаются положительные перемены. Достаточно отметить, что на фоне спада в мировой торговле и падения темпов глобальной экономики Турции удалось сохранить в позитиве темпы ВВП в 2020 году. Только за последний месяц 2020 года страна добилась рекордных показателей в сфере экспорта. А в недавнем прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings отмечается, что начало вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) и ослабление карантинных ограничений ускорят темпы роста экономики Турции. Причем это произойдет ближе ко второй половине года. В целом же Fitch прогнозирует рост экономики Турции в 2021 году на 3,5%, который по итогам прошлого года оценивается чуть выше 0%.

А президент Эрдоган ранее объявил, что турецкое правительство вскоре обнародует новый пакет экономических и законодательных реформ, направленных на формирование предпосылок для очередного скачка в развитии страны. По его словам, некоторые из мер, которые были предприняты Анкарой в 2020 году и привели к сокращению госбюджета, будут сохранены в первом квартале 2021 года в зависимости от ситуации с пандемией, а частично и до конца первого полугодия. И власти страны продолжают комплексные и эффективные шаги по снижению уровня инфляции. Цель правительства – не допустить в 2021 году дефицита госбюджета выше 3,5% ВВП. Анкара, с одной стороны, будет активно осуществлять фискальную политику, с другой - реализовывать меры по снижению дефицита бюджета. Власти Турции стремятся к тому, чтобы экономика страны достигла долгосрочной, устойчивой и качественной структуры роста. Эрдоган усиленно добивается прорыва экономики, рассчитывая стать важным игроком в меняющейся глобальной цепочке создания стоимости. И это не пустые слова: по итогам прошлого года доля страны в мировом экспорте впервые превысила 1%. Количество компаний, созданных в Турции в 2020 году, увеличилось на 20%, несмотря на пандемию, и превысило 101 тысячу. А турецкие компании, как известно, выгодно отличаются от своих конкурентов качеством продукции, конкурентоспособными ценами и, прежде всего, своей надежностью. Несомненно, поддержка правительства лишь повысит их эффективность.

В последние годы растет и значимость оборонной промышленности страны, которая не зависит от внешних поставок. Если в 2002 году Турция входила в число стран, во многом зависящих от экспорта вооружений, то сегодня страна покрывает потребности за счет внутреннего производства. Цель - устранить любую зависимость от внешних поставок в критически важных технологических областях обороны, что, как показывают последние события, имеет стратегическое значение. За последние годы в Турции реализовано более 700 проектов в сфере обороны общим объемом 60 млрд долларов. А к 2023 году Анкара намерена довести ежегодный оборот в сфере военно-промышленного комплекса до 27 млрд долларов, объем экспорта вооружений - до 10 млрд долларов. И это закономерно - только за последние пять лет финансирование оборонных проектов возросло в 11 раз. Что касается турецкой лиры, то экономисты высоко расценивают возвращение Центробанка к жесткой денежно-кредитной политике. И действительно, учетная ставка Центробанка на последнем заседании была сохранена на прежнем уровне – 17%. А инвестиционный банк Goldman Sachs изменил свои же прогнозы в связи с курсом доллар/TL и считает, что лира подорожает, но может быть ограничена. Аналитики банка считают, что лира - одна из валют, демонстрирующих с начала 2021 года лучшие показатели по отношению к доллару на рынках развивающихся стран. И с момента рекордного падения 6 ноября лира выросла более чем на 14%, соотношение доллар/TL составляет 7,41.