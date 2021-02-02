Арабская коалиция уничтожила заминированный беспилотник хуситов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила заминированный беспилотник, запущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики.
По словам аль-Малики, в воскресенье утром силы коалиции перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, направленный хуситами в сторону гражданских объектов и мирных жителей на юге Саудовской Аравии.