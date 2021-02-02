Минтруда запускает подсистему «реабилитация»

В централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения завершены работы по созданию подсистемы «реабилитация». Подведомственным министерству Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации начаты работы по внедрению подсистемы, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Подсистема будет способствовать повышению качества услуг в реабилитационных центрах, повышению прозрачности и подотчетности в сфере реабилитационных услуг, усилению системы контроля и мониторинга. Электронная система позволяет обмениваться информацией в электронной форме между реабилитационными центрами и медико-социальными экспертными комиссиями. Это создает условия для прозрачного, объективного проведения процесса приема в эти центры на основе входящих в подсистему отправлений.

В этой электронной системе также будет собрана информация о реабилитационных работах и результатах, проведенных в отношении инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Это также послужит важной базой данных для составления и реализации индивидуальной программы реабилитации.