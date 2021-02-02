COVİD-19 в Грузии: 404 новых зараженных и 14 умерших за сутки

В Грузии за минувшие сутки выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных, умерли 14 человек, передает 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 13 573 теста на коронавирус, в том числе 7 252 экспресс-теста на антигены и 6 321 PCR- теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: дневной — 2,95%, усредненный за последние 14 дней — 3,87%, за 7 дней — 3,64%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 262 024 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 253 614 человек, скончались 3 283 инфицированных.

На сегодня в режиме карантина находятся 450 человек, в больницах — 2 230, в ковид-гостиницах — 294 человека.

По состоянию на 6 февраля в Грузии выявлено 602 новых случая коронавируса, выздоровели 569 пациентов.