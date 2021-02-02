Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:53

Сегодня только и говорят, что о кардинальных и далеко идущих переменах в современном мироустройстве, которые вроде бы принесла пандемия коронавируса. Вирус что-то там показал, чего-то там продемонстрировал, изменил до неузнаваемости, да и вообще, мир уже больше никогда не будет таким, каким был до его появления. При ближайшем же рассмотрении оказывается, что все эти прогнозы и ожидания, как правило, сущая ерунда. Зато короткий промежуток между первой и второй волнами CОVID-19 точно и наглядно показал, что человечество ничему не учится и никаких выводов не делает.

Как только медики и правительства решили, что можно и ослабить строгий карантин, как повсюду моментально всё вернулось на круги своя: буквально в течение суток дистанционные сотрудники вернулись в офисы, онлайн-покупки уступили место обычному шопингу, туристы принялись осаждать самолеты. Правда, этот праздник жизни оказался недолгим по причине второго нашествия короны, но пару месяцев относительной свободы стали неоспоримым свидетельством, что человечество ничего менять не собирается, и отказ, скажем, от шумных вечеринок по случаю окончания школы – это не сознательное решение людей, а вынужденная мера, которая пришла вместе с вирусом и вместе с ним же уйдет. Рано или поздно… А еще коронавирус подтвердил то, что, в принципе, известно всем, но до поры до времени не было так явно и очевидно. В последние десятилетия мы привыкли к тому, что существуем в называемом «постиндустриальном мире». То есть вовсю пользуемся высокими технологиями, усовершенствованной сферой услуг, разного рода инновациями – ну, сами знаете, Google, Amazon, Facebook, Uber и прочие гламурные прелести жизни.

В стерильном и чистом постиндустриальном мире нет места дымным заводам, фабричным гудкам, да и вообще рабочему классу. Прежняя «индустриальная экономика» уже не вписывается в систему современных ценностей – ее признали слишком грязной, шумной и неэстетичной. Понятно, что перерабатывающие производства одним махом модернизировать невозможно, как и перенести с нашей планеты на другую. И большая часть всей этой грязной и негламурной промышленности никуда не делась - ее попросту перебросили с глаз долой и из сердца вон. В какие-нибудь страны, которые не жалко – пусть себе загрязняют свои реки-луга-атмосферу. Этот подход в последнее время становится все более популярным, и все чаще можно слышать, что производство ныне совсем не приоритет, и вполне реально добиться роста экономики без загрязнения окружающей среды мерзкими заводами и промышленными объектами. Заработать, мол, можно и методами, намного более чистыми и приятными. В конце концов потому наша эпоха и называется «постиндустриальной», что индустрия в ней не главное.

Плодотворная эта идея успешно завоевывала континенты, но… пришла «корона». И показала всем скептикам, что хваленая «постиндустриальная эпоха» – не более чем пафосные разговоры, что ее нет и в ближайшее время не предвидится. В мире онлайн-торговли, социальных сетей и мобильных приложений сила и мощь государств, как и десятилетия назад, определяются киловатт-часами выработанной энергии, тоннами выплавленного металла, количеством произведенного пластика, каучука, бензина и прочих продуктов, о которых вроде как говорить в постиндустриальном мире как-то неприлично. Да и выясняется, что лучше всех пандемию перенесли страны, которые ориентированы на крупное промышленное производство, в первую очередь Китай. Минимальные потери отмечаются и в Южной Корее. В лучшем положении могла бы оказаться индустриальная Германия, но ей в руки смотрит вся Европа… По сути, мир без производств – это плод человеческой фантазии, а мнение, что Европа и Америка уже ничего не производят, а переключились исключительно на гуглы и консалтинг - большое преувеличение. Да, конечно, промышленность стран ЕС и Северной Америки могла бы быть в десятки раз крупнее и мощнее, если бы предприятия, открывшиеся в Китае, работали в их странах. Но уже непреложно, что в лжепостиндустриальную эпоху наличие мощной промышленности является обязательным (ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!), чтобы страна могла считаться развитой.

Без промышленности – никуда. Пандемия показала со всей очевидностью: чем меньше страны зависят от сервисной экономики и чем крупнее их промышленность – тем они более устойчивы к кризисам. В принципе, никакая это не новость: развитые страны мира зарабатывают триллионы долларов кто на чем, но у всех них есть общее - мощная индустрия. Иногда такой достигают страны, от которых этого меньше всего ждешь. Взять хотя бы Сингапур, вроде бы сугубо сервисная экономика – консалтинг, финансы, порты, транзит, реэкспорт. Но мало кто знает, что только высокотехнологичный экспорт Сингапура составляет 155 млрд долларов в год. Еще один финансово-сервисный центр Азии – Гонконг. Не поверите, какой у него высокотехнологичный экспорт. Даже цифру такую представить трудно – 322 млрд долларов в год. В мире нет сколь-нибудь развитых стран с населением хотя бы в миллион человек, у которых не было бы сильной индустрии. Кто-то развивает туризм, кто-то добывает нефть-газ, кто-то регистрирует компании, кто-то помогает укрывать налоги, кто-то работает на реэкспорт. Все по-своему и по-разному, но общее у всех одно – мощная промышленность. Исключений нет: хотите развиваться – забудьте про «постиндустрию» и стройте заводы, чем больше, тем лучше.

А наглядным примером того, во что превращается сервисная экономика без мощной промышленности, является Панама. У нее в собственности такой бесценный актив, как Панамский канал, страна является ведущим мировым офшором, а также привлекает миллионы туристов, словом, сфера услуг – самая прибыльная в мире, на зависть всем остальным. И тем не менее на ее примере видны все болячки акцента на сервис – всеобщая бедность, массовая безработица, чудовищное расслоение, соседство шикарных стеклобетонных офисных районов с кварталами убогих трущоб. Вот пожалуйста - все вроде бы есть в стране для процветания с точки зрения «постиндустрии», нет только одного – собственно индустрии, и в результате все идет наперекосяк.