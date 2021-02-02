Свыше 150 человек пропали при сходе ледника в штате Уттаракханд (Индия), сообщает телеканал NDTV.

По предварительным данным, большая часть пропавших без вести – работники гидроэлектростанции "Ришиганга".

На место происшествия направлены две группы пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. В ближайшее время начнутся поисково-спасательные работы.

Отмечается, что огромные ледовые массы сошли вниз по гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга, что привело к наводнению в высокогорных районах страны. Расположенные ниже по течению ГЭС в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар срочно приступили к сбросу воды.

В связи с наводнением власти начали эвакуацию населения из поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.