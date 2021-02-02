Коронавирус в России идет на спад: минимум зараженных с октября

В последний раз меньше заразившихся за семь дней в России выявляли с 19 по 25 октября - тогда стало известно о 114 543 заболевших.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за неделю возросло на 116 842. Это минимум с середины октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за последние семь дней 156 206 россиян. Доля уже вылечившихся пациентов быстро растет: если в прошлое воскресенье она составляла 85,7%, то в это - уже 87,1%. Число выздоравливающих уже почти две недели превышает количество выявляемых случаев, и количество болеющих в данный момент россиян быстро сокращается. За неделю оно уменьшилось сразу на 42 843, до 434 410 - минимума с 9 ноября.

Смертность из-за новой инфекции постепенно снижается: если с 25 по 31 января штаб сообщал о 3 720 умерших, то 1 по 7 февраля - о 3 479. При этом показатель летальности на фоне спада заболеваемости за семь дней вырос с 1,9% до 1,93%, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Следует иметь в виду, что данные штаба не являются полными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировали 3 967 281 случай заражения. Это немногим более 2,7% населения. За последние семь дней в стране выявляли в среднем 11,4 случая в сутки на каждые 100 000 жителей. Таким образом, показатель заболеваемости стал минимальным с октября. Коэффициент распространения инфекции по итогам недели немного снизился: если в прошлое воскресенье он составлял 0,99, то в это - 0,96, свидетельствуют подсчеты ТАСС.