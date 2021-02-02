Хаменеи: США не могут выдвигать Ирану условия

"Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами – не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства", - говорится в сообщении Хаменеи в Twitter с хештегом "окончательное слово".

В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.

Он подтвердил, что Вашингтон должен снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался.

Хаменеи также подчеркнул, что США должны снять санкции "не на словах и бумаге, а на деле", Иран это проверит, следует из релиза, опубликованного на официальном сайте иранского лидера.

Белый дом ранее сообщил о намерении Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.