Подготовила Афа Бабаева, отдел информации 15:16

Сенатор Уорнер представил законопроект Section 230, который упростит судебное преследование социальных сетей в США, сообщает CNBC. Новый законопроект Демократической партии упростит для жертв травли возможность подавать в суд на социальные сети, в которых размещается оскорбительный или вредоносный контент. «Закон о безопасных технологиях», внесенный сенатором Марком Уорнером, демократом из штата Вирджиния, и поддерживаемый сенаторами-демократами Эми Клобушар, штат Миннесота, и Мэйзи Хироно, штат Гавайи, внесет поправки в закон, защищающий технические платформы от ответственности за сообщения своих пользователей.

В случае принятия законопроекта он расширит возможность подавать в суд на целый ряд платформ, включая социальные сети, такие как Facebook, Twitter и YouTube, а также сайты электронной коммерции, такие как Amazon и Etsy. В высшей степени адресный характер законодательства и заметная группа сторонников могут сделать его ведущим законопроектом в усилиях по реформированию раздела 230 Закона о порядочности в коммуникациях в сенате, который сейчас контролируется демократами. Уорнер - бывший исполнительный директор в сфере телекоммуникаций и венчурный капиталист, который в настоящее время является председателем Специального комитета сената по разведке. Клобушар сейчас является председатель судебного подкомитета сената по антимонопольному законодательству, а Хироно также является членом судебного комитета и частым критиком технических платформ. Предлагаемые изменения в закон об Интернете 1996 года не обязательно приведут к более успешным для истцов процессам против технологических платформ, но они, по крайней мере, дадут им больше шансов продвигать свои иски в суде. В нынешнем виде, когда пользователи социальных сетей или объекты травли пытаются подать в суд на платформы за размещение вредоносного контента или удаление своих собственных публикаций, дела быстро прекращаются, поскольку технические платформы обладают полным иммунитетом к ответственности в соответствии с разделом 230. Вместо этого Закон о безопасных технологиях разъясняет, что иммунитет по разделу 230 не применяется в некоторых случаях.

Например, платформы могут нести ответственность в соответствии с предложением о размещении рекламы или других форм платного контента, нацеленного на уязвимых потребителей с помощью мошенничества или мошеннических продуктов. Это также позволит жертвам травли, преследования и запугивания требовать ответственности платформ, если они считают, что их хостинг напрямую способствовал нанесению вреда. Семьи, подавшие иски о неправомерной смерти умерших близких, также смогут привлекать платформы к ответственности, если они считают, что их хостинг сыграл свою роль. Закон также обеспечит, чтобы правоохранительным органам в области гражданских прав не препятствовали меры защиты платформ согласно разделу 230. Один из аспектов законопроекта может быть особенно рискованным для Facebook, который в 2018 году признал, что он «слишком медленно предотвращает дезинформацию и ненависть» на платформе, поскольку военные Мьянмы стремились использовать его в качестве оружия в том, что было охарактеризовано как геноцид против мусульманского меньшинства рохинджа. В Законе о безопасных технологиях будет разъяснено, что иммунитет раздела 230 не должен препятствовать искам в соответствии с Законом о правонарушениях иностранцев, который может позволить выжившим после геноцида в Мьянме подавать иски против платформы в США. Законопроект может стать спасательным кругом для жертв целенаправленных кампаний преследования, таких как кампания дезинформации, недавно описанная в The New York Times, позволяя им добиваться судебных постановлений о судебном запрете на удаление сообщений, которые могут нанести непоправимый вред. Законопроект отличается от других предложений, уже внесенных в сенат. В других проектах была предпринята попытка связать защиту ответственности с соблюдением определенных стандартов и проверок, или ограничить список видов контент-платформ, которые не должны нести ответственности за удаление. С другой стороны, Закон о безопасных технологиях открывает возможности для подачи в суд на платформы за размещение определенных типов контента.