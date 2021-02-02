За оскорбления и дезинформацию в Facebook и Youtube будут судить согласно американскому законодательству
Сенатор Уорнер представил законопроект Section 230, который упростит судебное преследование социальных сетей в США, сообщает CNBC. Новый законопроект Демократической партии упростит для жертв травли возможность подавать в суд на социальные сети, в которых размещается оскорбительный или вредоносный контент.
«Закон о безопасных технологиях», внесенный сенатором Марком Уорнером, демократом из штата Вирджиния, и поддерживаемый сенаторами-демократами Эми Клобушар, штат Миннесота, и Мэйзи Хироно, штат Гавайи, внесет поправки в закон, защищающий технические платформы от ответственности за сообщения своих пользователей.
В случае принятия законопроекта он расширит возможность подавать в суд на целый ряд платформ, включая социальные сети, такие как Facebook, Twitter и YouTube, а также сайты электронной коммерции, такие как Amazon и Etsy. В высшей степени адресный характер законодательства и заметная группа сторонников могут сделать его ведущим законопроектом в усилиях по реформированию раздела 230 Закона о порядочности в коммуникациях в сенате, который сейчас контролируется демократами.
Уорнер - бывший исполнительный директор в сфере телекоммуникаций и венчурный капиталист, который в настоящее время является председателем Специального комитета сената по разведке. Клобушар сейчас является председатель судебного подкомитета сената по антимонопольному законодательству, а Хироно также является членом судебного комитета и частым критиком технических платформ.
Предлагаемые изменения в закон об Интернете 1996 года не обязательно приведут к более успешным для истцов процессам против технологических платформ, но они, по крайней мере, дадут им больше шансов продвигать свои иски в суде.
В нынешнем виде, когда пользователи социальных сетей или объекты травли пытаются подать в суд на платформы за размещение вредоносного контента или удаление своих собственных публикаций, дела быстро прекращаются, поскольку технические платформы обладают полным иммунитетом к ответственности в соответствии с разделом 230.
Вместо этого Закон о безопасных технологиях разъясняет, что иммунитет по разделу 230 не применяется в некоторых случаях.
Например, платформы могут нести ответственность в соответствии с предложением о размещении рекламы или других форм платного контента, нацеленного на уязвимых потребителей с помощью мошенничества или мошеннических продуктов. Это также позволит жертвам травли, преследования и запугивания требовать ответственности платформ, если они считают, что их хостинг напрямую способствовал нанесению вреда. Семьи, подавшие иски о неправомерной смерти умерших близких, также смогут привлекать платформы к ответственности, если они считают, что их хостинг сыграл свою роль. Закон также обеспечит, чтобы правоохранительным органам в области гражданских прав не препятствовали меры защиты платформ согласно разделу 230.
Один из аспектов законопроекта может быть особенно рискованным для Facebook, который в 2018 году признал, что он «слишком медленно предотвращает дезинформацию и ненависть» на платформе, поскольку военные Мьянмы стремились использовать его в качестве оружия в том, что было охарактеризовано как геноцид против мусульманского меньшинства рохинджа. В Законе о безопасных технологиях будет разъяснено, что иммунитет раздела 230 не должен препятствовать искам в соответствии с Законом о правонарушениях иностранцев, который может позволить выжившим после геноцида в Мьянме подавать иски против платформы в США.
Законопроект может стать спасательным кругом для жертв целенаправленных кампаний преследования, таких как кампания дезинформации, недавно описанная в The New York Times, позволяя им добиваться судебных постановлений о судебном запрете на удаление сообщений, которые могут нанести непоправимый вред.
Законопроект отличается от других предложений, уже внесенных в сенат. В других проектах была предпринята попытка связать защиту ответственности с соблюдением определенных стандартов и проверок, или ограничить список видов контент-платформ, которые не должны нести ответственности за удаление. С другой стороны, Закон о безопасных технологиях открывает возможности для подачи в суд на платформы за размещение определенных типов контента.
В интервью телеканалу CNBC в программе «Closing Bell» в пятницу сенатор Уорнер сказал, что законопроект «будет принят только в том случае, если он будет двухпартийным».
Он подчеркнул, что уже начал переговоры с некоторыми из своих друзей-республиканцев и считает, что законопроект получит поддержку обеих партий.
«Есть некоторые на республиканской стороне, которые думают, что платформы настроены против консерваторов, - сказал он. - И правда в том, что эти платформы ориентированы на то, чтобы привлечь больше внимания, а больше внимания - это обычно означает продвижение экстремистской пропаганды, экстремистских постов на обоих концах политических крайностей. Так что я не думаю, что у них есть предвзятость по отношению к той или иной партии, их предвзятость заключается в зарабатывании больших денег».
Уорнер заявил, что группа провела «предварительные переговоры с Белым домом», и хотя он признал, что президент Джо Байден выразил желание пойти дальше, вообще отменив закон, по мнению Уорнера, его законопроект «попал в золотую середину». Он также отметил, что полагает, что в ходе переговоров по законопроекту можно будет рассмотреть вопрос об исключении стартапов.
Однако законопроект уже сталкивается с некоторым сопротивлением даже со стороны прогрессивной группы цифровых прав Fight for the Future. Группа заявила, что, хотя она и разделяет озабоченность законодателей устранением реального вреда, причиняемого техническими платформами, она считает, что законопроект все еще слишком вреден, чтобы его поддерживать, заявив, что он «по сути противоречит Разделу 230».
«Это укрепило бы монопольную власть крупнейших технологических компаний, таких как Facebook и Google, одновременно сокрушая небольшие сайты и сделав Интернет почти полностью непригодным для активизма и организации чего бы то ни было», - заявил в своем заявлении директор Fight for the Future Эван Грир.