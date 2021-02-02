30-летний футболист покончил с собой

Уругвайский нападающий «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия был найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает Marca.

О смерти Гарсии стало известно 6 февраля. 30-летний игрок аргентинского клуба покончил с собой. Спортсмен наблюдался у психиатра. В пресс-службе подтвердили информацию о смерти футболиста клуба и выразили соболезнования родным и близким Гарсии.

Гарсия представлял «Годой-Крус» с 2016 года. На его счету 100 матчей и 46 голов в составе аргентинцев. Также игрок отметился выступлениями в чемпионате Бразилии и привлекался к матчам молодежной сборной Уругвая.