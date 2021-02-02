Сегодня утром в Батуми, на Аллее героев, прошла акция протеста против комендантского часа, одной из ограничительных мер, введенных в Грузии в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом.

На место акции прибыли полицейские, которые обнаружили, что устроившие шествие по Аллее героев протестующие не соблюдают социальную дистанцию и другие меры эпидемиологической безопасности.

Когда полиция попыталась навести порядок, активисты оказали им сопротивление, в связи с чем 11 человек, включая главу НПО "Альтернатива" Хатуну Беридзе, были задержаны за неподчинение правоохранителям, пишет Грузия Онлайн.