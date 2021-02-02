Умер боксер, победивший Мохаммеда Али

Леон Спинкс, бывший профессиональным боксером и ставший известный благодаря победе в поединке с Мохаммедом Али, умер в возрасте 67 лет. Об этом в воскресенье сообщает CNN.

По данным телеканала, последние пять лет Спинкс боролся с раком.