Церемония принятия военной присяги в Азербайджанской армии фото
В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 7 февраля в учебных частях и подразделениях Азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Минобороны.
Церемония начиналась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.
Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой воинский долг перед Родиной.
В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.