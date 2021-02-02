Очередная акция протеста в Ереване
В Ереване в воскресенье состоялась акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и освобождения арестованного Ваана Бадасяна, сообщает «Спутник-Армения».
Несколько десятков человек собрались на площади Республики, откуда в сопровождении полиции направились к зданию Службы национальной безопасности. В частности, они требуют освободить Бадасяна, арестованного за призыв свергнуть Пашиняна, поскольку считают его арест политическим преследованием.