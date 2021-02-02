Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:14

О роли и значении беспилотников в завершившейся победой Азербайджана Отечественной войне говорят и пишут далеко за пределами страны. Многие военные центры мира сегодня изучают опыт применения этих относительно недорогих летательных аппаратов. Своеобразный анализ провел по ним и руководитель ряда IT-компаний Армении Геворк Сафарян, о чем и сообщил на недавних парламентских слушаниях на тему «Наука как опора безопасности и развития».

А обнажил он плачевную истину о финансовом положении науки в этой стране. Да, еще в советские времена армяне всегда кичились своим вкладом в науку, с гордостью называли имена своих ученых. Но то были советские времена, когда Армения обильно дотировалась союзным бюджетом, а наука в Стране советов ценилась. Сегодня же другие времена, денег на науку в стране нет, интерес к ней спал до нуля. Этой тревогой и поделился глава ряда армянских IT-компаний с депутатами. По его словам, один азербайджанский беспилотник израильского производства Hermes стоит 30 млн долларов, а на нужды науки в Армении в 2021 году планируется выделить всего лишь 26 млн долларов. И пока в Армении не будет сформирован конкретный план по дальнейшему развитию науки, страна постепенно будет скатываться в пропасть - к своему окончательному развалу. Но последующие поколения армян, считает он, должны жить в сильной и независимой стране, у которой будут и сильная экономика, и сильная армия. Однако для этого необходимо сделать упор на науку. Для справки отметим, что в бюджете Азербайджана на 2021 год расходы на науку составляют 183,4 млн манатов (107,9 млн долларов).

Еще дальше пошел президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян. С учетом катастрофических событий, произошедших в 2020 году, он призвал изменить отношение к науке. И отметил важность решения ряда проблем для развития науки, в том числе необходимое финансирование, обеспечение соответствующего кадрового потенциала и другие факторы. Он призвал начать жить заново и не повторять ошибок прошлого, что возможно лишь благодаря развитию науки. Условием для решения будущих глобальных проблем является наличие передовой науки. «44-дневная война 2020 года — это то, что многие называют войной 5-го поколения. 90% наших потерь в этой войне были вызваны технологическим преимуществом противника», - сказал президент академии наук. И тоже не смог обойтись без упоминания беспилотников. Он отметил, что на создание беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» в Турции было потрачено около 270 млн долларов. То есть столько же, сколько выделено на нужды армянской науки в течение последних 10 лет. И не смог главный ученый Армении сдержать свое отношение к властям этой страны, которые и довели науку до такой трагической ситуации. Ни при прежних, ни при нынешних властях, то есть со времен обретения Арменией независимости наука в стране фактически не финансировалась. Это касается таких аспектов, как зарплата, оборудование, научные командировки. Правда, он так и не смог сказать, как же правительство, которое и в более благополучное для страны время выделяло науке крохи от бюджетного пирога, сможет выправить ситуацию в нынешнем бедственном после военного поражения положении.