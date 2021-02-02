За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 115 человек). Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров в воскресенье, 285 пациентов (201 человек соответственно) выписаны после завершения лечения.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 231 154 случая заражения коронавирусом, из этого числа 225 246 человек благополучно прошли лечение, 3158 пациентов клиник скончались.

Лечение 2750 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2453083 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6783 - за минувшие сутки.