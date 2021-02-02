В Иране снизилось число смертей от коронавируса

За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 57 человек. Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 58 469.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 065 человек, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 1 466 435 человек.

На данное время в стране от коронавируса вылечились 1 253 554 человека.