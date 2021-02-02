Билл Гейтс назвал две новые угрозы для человечества после пандемии

Американский мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью для YouTube-канала Viritasium, что в ближайшее время новыми угрозами для человечества могут стать климатические изменения и биотерроризм. Гейтс отметил, что изменение климата по своему эффекту может превзойти пандемию коронавируса, пишет «Московский комсомолец».

«Ежегодно число жертв этой проблемы может быть выше, чем то, с которым мы имеем дело сейчас во время пандемии», - подчеркнул бизнесмен.

Биотерроризм же заключается в возможности создавать новые вирусы. «Кто-то, кто хочет причинить вред, может спроектировать вирус, а это означает, что цена и шанс столкнуться с ним выше, чем у естественных эпидемий, подобных нынешней», - отметил Гейтс. И добавил, что речь может идти о респираторном вирусе. Человек, заразившийся им, может до поры до времени не знать об этом, но при этом будет заражать других в общественных местах, сказал бизнесмен.

При этом миллиардер не рад тому, что сделанное им в 2015 году предсказание пандемии сбылось.