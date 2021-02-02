Сегодня определились еще два участника полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

«Зиря» после гостевой победы над «Нефтчи» со счетом 1:0 дома смогла сохранить добытое преимущество. Матч завершился вничью 0:0, и команда Рашада Садыхова пробилась в полуфинал, где сыграет с «Кешля», которая прошла гянджинский «Кяпяз».

В игре в Гяндже был зафиксирован счет 2:0 в пользу «Кешля». Напомним, в Баку «Кешля» выиграла 1:0. В сегодняшней игре голы у «Кешля» забивали Рахман Гаджиев (59-я минута) и Анатоле Абанг (90-я).

Как мы уже сообщали, вчера в полуфинал вышли «Карабах» и «Сумгаит». «Карабах» победил в Габале местную команду со счетом 3:0, а общий счет противостояния – 6:1 в пользу чемпиона страны.

«Сумгаит» смог выиграть в Баку у «Сабаила» - 2:1. В первой игре «Сумгаит» проиграл 0:1, но благодаря двум голам на выезде вышел в полуфинал.

Итак, в полуфиналах встретятся: «Сумгаит» - «Карабах», «Кешля» - «Зиря». Матчи состоятся 21 и 29 апреля.