Байден: США не будут снимать с Ирана санкции

Соединенные Штаты не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Главу государства спросили, сделает ли он первый шаг и отменит ли антииранские санкции, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД. "Нет", - ответил Байден.