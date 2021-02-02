Взрыв мины в Джебраиле: есть погибший

В Джебраильском районе в освобожденном от оккупации селе Нузгяр автомобиль жителя Физулинского района подорвался на мине. Как сообщает Qafqazinfo, в результате подрыва есть погибший.

Согласно информации, 4 февраля житель Физулинского района Шахин Гулиев обратился в отделение полиции и заявил, что его брат Мехман Гулиев, а также Ильгар Ахмедов и Мустагим Алескеров пропали без вести.

В ходе проверки данной информации, сотрудниками полиции было установлено, что 7 февраля автомобиль ВАЗ-2106 (99 NH 623), принадлежащий Ильгару Ахмедову, подорвался на противотанковой мине в освобожденном от оккупации селе Нузгяр в Джебраильском районе. В ходе осмотра места происшествия было найдено тело Мехмана Гулиева. Продолжаются мероприятия по поиску Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова.