В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза

Вертолет миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) разбился в пятницу вскоре после взлета с авиабазы в 90 километрах к северо-западу от столицы страны Могадишо. Об этом сообщило в воскресенье руководство АМИСОМ на своем официальном портале, передает ТАСС.

"Вертолет упал 5 февраля сразу же после вылета с базы в Балидогле, он выполнял задачу по поддержке войск, - отмечается в коммюнике. - Находившиеся на борту четверо военнослужащих были спасены, их физическое состояние сейчас стабильно". Вертолет обслуживался контингентом Уганды в составе миссии. Подчеркивается, что начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. "Согласно предварительным данным, речь может идти о механической неполадке", - говорится в документе.

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Общая численность контингента АМИСОМ составляет на текущий день 20,6 тыс. человек. Свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути. В миссии также участвуют с полицейскими подразделениями Нигерия, Гана и Сьерра-Леоне.