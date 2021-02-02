Госминистр Великобритании летит для консультаций в Азербайджан

Как передает Trend, Государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон совершит двухдневный визит в Баку, начиная с восьмого февраля. Визит министра будет направлен на укрепление связей сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в сферах развития "зеленой" энергетики и мер против изменения климата, а также защиты прав женщин и борьбы с гендерным насилием.

Государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон совершит визит в Баку для участия в очередном заседании ежегодно проводимых между министерствами иностранных дел стратегических политических консультаций Соединенное Королевство - Азербайджан.

В ходе первого визита в Азербайджан министр Мортон проведет встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, где будут обсуждаться права человека, мир и стабильность в более широком Кавказском регионе после недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе роль женщин в построении более прочного и долгосрочного мира.

Помимо этого, государственный министр по европейскому соседству девятого февраля примет участие в очередном заседании ежегодно проводимых между министерствами иностранных дел стратегических политических консультациях Соединенное Королевство - Азербайджан и подпишет Меморандум о взаимопонимании между двумя странами для расширения партнерства в области окружающей среды и климата.

Перед своим визитом государственный министр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон отметила: "Наши страны имеют прочные связи между своими народами, их культурой и образованием. Я с нетерпеньем жду встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, который уделяет особое внимание развитию проектов по возобновляемой энергии и работам по строительству на более "зеленой" основе в Азербайджане после пандемии COVİD-19 и конфликта в Нагорном Карабахе, и правительством Азербайджана для обсуждения направлений будущего сотрудничества.

Соединенное Королевство предпринимает широкомасштабные усилия в области поощрения прав женщин, и я с нетерпением жду встречи с вдохновляющими женщинами-лидерами, которые развивают права женщин в Азербайджане и борются с бытовым насилием.

Подписав Стамбульскую конвенцию, мы тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана в направлении принятия первого Национального плана действий в отношении женщин, мира и безопасности в Азербайджане для более широкого продвижения законных прав женщин".