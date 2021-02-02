Теймур Раджабов провел еще пять партий на турнире Opera Euro Rapid

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов продолжает свое участие в онлайн-турнире по быстрым шахматам Opera Euro Rapid, который является третьим этапом серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном.

В воскресенье наш гроссмейстер провел еще пять партий предварительной стадии. Во всех поединках была зафиксирована ничья. Белыми фигурами Раджабов заключил мир с голландцем Анишем Гири и американцем Хикару Накамурой, а черным цветом сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим, индийцем Видитом Сантошем Гуджрати и еще одним российским шахматистом Даниилом Дубовым.

После 10 туров у азербайджанского гроссмейстера 5,5 очка, и он занимает 7-е место. Лидирует чемпион мира и организатор турнира норвежец Магнус Карлсен, у которого 7 очков.

Напомним, вчера Теймур одержал победу над американцем Сэма Шенкланда, а с немцем Маттиасом Блюбаумом, еще одним представителем США Леньером Домингесом, поляком Ян-Кшиштофом Дудой и россиянином Александром Грищуком сыграл вничью.

Всего в турнире участвуют 16 гроссмейстеров. По итогам однокруговой предварительной части определятся 8 участников плей-офф, которые выявят победителя турнира и обладателя 30 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира – 100 тысяч.

Сегодня Теймур Раджабов проведет заключительные пять партий предварительного этапа. Его соперниками будут китаец Дин Лижэнь, Магнус Карлсен, француз Максим Вашье-Ляграв, американец Уэсли Со и армянин Левон Аронян, которого Раджабов переиграл в финале предыдущего турнира, завершившегося в январе.