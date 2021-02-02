В ВОЗ опровергли слухи о связи между вакцинацией и бесплодием

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией и бесплодием. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен, передает РИА Новости.

По ее словам, не существует таких вакцин, которые бы приводили к бесплодию. Специалист также рассказала, что заявления о влиянии вакцинации на ДНК не являются правдивыми. Она пояснила, что в ВОЗ сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. О`Брайен добавила, что большинство вакцин разработаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они предназначены.