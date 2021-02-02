Переболевших коронавирусом предупредили о риске развития еще одного заболевания

Минздрав России предупредил переболевших коронавирусом о повышенном риске развития еще одного заболевания — туберкулеза. Обновленные рекомендации ведомства опубликованы на сайте, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что у многих пациентов после перенесенного коронавируса формируются остаточные изменения в виде фиброза. «Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», — говорится в документе.

Подчеркивается, что заболевание может возникнуть до, одновременно или уже после коронавируса. При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом пока что до конца неясны. Однако есть свидетельства о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение коронавируса.

Минздрав добавляет, что для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулеза необходимо проведение обследования на его наличие вместе с тестированием на COVID-19.