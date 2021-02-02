Баку остается в списке самых спортивных городов мира

Один из мировых гигантов в сфере PR и коммуникаций агентство Burson Cohn & Wolfe и его спортивное ответвление BCW Sports опубликовали свой ежегодный рейтинг 50-ти самых спортивных городов планеты.

Несмотря на перенос и отмену крупнейших соревнований, которые должны были пройти в Баку в 2020 году, а именно матчей футбольного Евро и гонок «Формулы-1», столица Азербайджана по-прежнему остается в списке 50-ти. Правда, позиции Баку как спортивного города ухудшились. Если в 2020 году город занимал 35-е место, то сейчас располагается на 47-й позиции и был близок к вылету из рейтинга, так как три последних города покидают список, а их места занимают другие.

BCW Sports в своем рейтинге оценивает города всего мира на основе количественного цифрового анализа связи между спортом и городом в сочетании с восприятием руководителей международных спортивных федераций, крупнейших спортивных мировых СМИ и соцсетей.

В 2018-м году Баку занимал 40-е место, в 2019-м поднялся на 38-ю ступень, а год спустя, после проведения финала Лиги Европы, – на 35-ю. Нынешнее падение на 47-ю строчку было ожидаемым с учетом почти полного затишья в спортивной жизни Азербайджана. По итогам 2021 года наша столица должна вновь улучшить свои позиции, если Евро-2020 и «Формула-1» пройдут по запланированному графику.