Баку остается в списке самых спортивных городов мира
Один из мировых гигантов в сфере PR и коммуникаций агентство Burson Cohn & Wolfe и его спортивное ответвление BCW Sports опубликовали свой ежегодный рейтинг 50-ти самых спортивных городов планеты.
Несмотря на перенос и отмену крупнейших соревнований, которые должны были пройти в Баку в 2020 году, а именно матчей футбольного Евро и гонок «Формулы-1», столица Азербайджана по-прежнему остается в списке 50-ти. Правда, позиции Баку как спортивного города ухудшились. Если в 2020 году город занимал 35-е место, то сейчас располагается на 47-й позиции и был близок к вылету из рейтинга, так как три последних города покидают список, а их места занимают другие.
BCW Sports в своем рейтинге оценивает города всего мира на основе количественного цифрового анализа связи между спортом и городом в сочетании с восприятием руководителей международных спортивных федераций, крупнейших спортивных мировых СМИ и соцсетей.
В 2018-м году Баку занимал 40-е место, в 2019-м поднялся на 38-ю ступень, а год спустя, после проведения финала Лиги Европы, – на 35-ю. Нынешнее падение на 47-ю строчку было ожидаемым с учетом почти полного затишья в спортивной жизни Азербайджана. По итогам 2021 года наша столица должна вновь улучшить свои позиции, если Евро-2020 и «Формула-1» пройдут по запланированному графику.
На этот раз Баку смог опередить только южноафриканский Кейптаун (ЮАР), столицу Норвегии Осло и столицу Беларуси Минск. Их места в рейтинге займут Бирмингем (Великобритания), Джидда (Саудовская Аравия) и Абу-Даби (ОАЭ).
1-е место сохранил за собой Нью-Йорк. В первую десятку также входят Лондон, Лос-Анджелес, Барселона, Париж, Лозанна, Манчестер, Мюнхен, Токио и Мадрид.
Среди городов постсоветского пространства в полусотню самых спортивных входят Сочи (36-е место) и Москва (45-е). Стамбул располагается на 40-й ступени.
По словам управляющего директора BCW Sports Ларса Хауэ-Педерсена, «в год отмены и переноса множества спортивных мероприятий было как никогда интересно узнать, в какой степени города связаны со спортом».
«Была неопределенность с организацией соревнований, туризм был запрещен, и города больше не могли извлекать выгоду из своей международной известности, - говорит глава BCW Sports, штаб-квартира которой расположена в Лозанне. - Однако результаты этого года подтверждают те тенденции, которые мы наблюдаем уже некоторое время. В лидерах города, имидж которых в значительной степени ассоциируется со спортом. Эти города либо являются местом проведения крупных международных спортивных мероприятий, либо там квартируют известные профессиональные спортивные клубы, которые еженедельно рекламируют этот город, как в случае с Нью-Йорком, который представляют 11 профессиональных команд по различным видам спорта».