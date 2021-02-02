С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 65 лет от коронавируса (COVID-19).

Соглансон информации, лица из данной категории могут для этого зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az или связаться с отделом регистрации территориальной поликлиники, передает Trend.

Каждому гражданину, зарегистрированному на сайте, будет отправлена посредством SMS необходимая информация о вакцинации. В случае обращения в поликлинику эти люди будут зарегистрированы, и им сообщат день и точное время вакцинации.

В Азербайджане процесс вакцинации начался 18 января. В стране применяется вакцина Sinovac, которая производится китайской компанией Coronovac.