Перестрелка между владельцами рынков в России Арестован Акиф Шихалиев
Полиция Красноярска арестовала директора рынка «Луч», уроженца Азербайджана Акифа Шихалиева, пишут российские СМИ.
По информации пресс-службы красноярской полиции, 5 февраля в районе улицы Шахтёров произошла стрельба. Прибывшие на место происшествия наряды полиции и Росгвардии установили, что мужчина стрелял из охотничьего оружия. Пострадавших нет.
Полицейские задержали всех участников конфликта. В отношении его инициатора возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия».
За стрельбу арестовали директора рынка «Луч», расположенного на улице Шахтёров, 62. По сведениям ЕГРЮЛ, мужчину зовут Акиф Шихалиев.
Работники рынка поделились с журналистами своими соображениями. Возможно, конфликт произошел из-за денег: «Лучом» руководит уроженец Азербайджана, а овощной базой «Южная», где овощи и фрукты продают дешевле, – уроженец Таджикистана, они недолюбливают друг друга.