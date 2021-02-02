Ученые доказали, что кофе способен уничтожать кишечные бактерии

Бодрящий напиток можно рассматривать в качестве антибиотика. При этом стимулировать кишечник способен кофе и без кофеина, что и доказали ученые. У тех, кто не употреблял кофе, в фекалиях оказалось большее количество кишечных бактерий.

Специалисты обратили внимание, что результаты их исследования помогут применить кофе в диетологии или медицине.