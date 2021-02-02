Ученые доказали, что кофе способен уничтожать кишечные бактерии
Кофе способен уничтожать кишечные бактерии, сообщили американские ученые. Согласно исследования специалистов Техасского университета, напиток положительно влияет на работу кишечника, сообщают российские СМИ.
Бодрящий напиток можно рассматривать в качестве антибиотика. При этом стимулировать кишечник способен кофе и без кофеина, что и доказали ученые. У тех, кто не употреблял кофе, в фекалиях оказалось большее количество кишечных бактерий.
Специалисты обратили внимание, что результаты их исследования помогут применить кофе в диетологии или медицине.