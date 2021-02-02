Госминистр Великобритании приехала в Баку

Начался визит в Баку министра по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон. Об этом в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Государственный министр Великобритании по вопросам европейского соседства Венди Мортон начала свой визит в регион с Баку», - сказал посол.

Ранее сообщалось, что Венди Мортон совершит визит в Баку для участия в очередном заседании ежегодно проводимых между министерствами иностранных дел стратегических политических консультаций Соединенное Королевство - Азербайджан. Министр Мортон проведет встречи с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.