На Европу обрушилась сильная песчаная буря
На Европу обрушилась сильнейшая за последние годы песчаная буря. Антициклон принес в Старый Свет гигантские облака песка и пыли из пустыни Сахара. Небо над югом Германии, Франции, Швейцарии, Испании и Андорры окрасилось в желтый цвет, улицы и даже горнолыжные склоны засыпало совсем непривычными осадками. Об этом пишет российский телеканал Звезда.
Редчайшее для Европы явление доставило немало проблем лыжникам. Кататься на курортах стало невозможно из-за песочной пыли, накрывшей все трассы.
По словам метеорологов, такие бури бывают в регионе раз в несколько лет, но эта отличается тем, что прошла без дождей, и вся пыль зависла в воздухе. Местные жители жалуются на трудности при дыхании. Власти попросили носить маски на улицах и ждать, пока песок осядет сам или пройдут дожди.