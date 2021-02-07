Больше половины заразившихся COVID приходится на Баку
Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана. Как сообщает koronavirus.info, 52,2% заразившихся коронавирусом приходится на Баку.
Согласно информации, на втором месте по этому показателю низменные районы Азербайджана (13,3%). Далее следуют Апшеронской район - 12,9%, Гянджа-Газахский - 8,1%, Шеки-Загатальский - 3,2%, Губа-Хачмазский - 3%, Лянкоранский район - 2,9%, Горный Ширван - 2,5%, Верхний Карабах - 1,4%.
По последней статистике, в Нахчыване случаи заражения составляют 0,05%, число зараженных коронавирусом, прибывших из-за рубежа, - 0,4%.
21% заразившихся коронавирусом - в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет. 5% составляют дети до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет. 54% заразившихся женщины, 46% - мужчины.