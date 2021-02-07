Еще одно землетрясение в Азербайджане обновлено 11:08
На территории Гаджигабульского района произошло новое землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласноин информации, землетрясение произошло в 31 км к юго-западу от станции Гобустан. Подземные толчки не ощущались.
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На территории Гаджигабульского района произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, землетрясение произошло в 08:10 по местному времени в 32 км к северо-западу от станции Али-Байрамлы.
Подземные толчки не ощущались. Магнитуда составила 4, глубина - 3 км.